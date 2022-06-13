Hollanda futbolcunun yükselen değeri Ryan Gravenberch, Premier Lig devi Manchester United'dan teklifi neden geri çevirdiğini açıkladı.

Ajax'ın Hollandalı yıldızı Ryan Gravenberch, Manchester United'ın başına geçen eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın kendisini yeni takımına transfer etmek istemesine rağmen kariyerini Almanya'da sürdüreceğini söyledi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bayern Münih'ten gelen teklifi değerlendirmeye hazırlanırken, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada Premier Lig'i neden reddettiğini de belirtti.

Ne söylendi?

"Manchester United çok büyük ve güzel bir kulüp ama Bayern Münih'e dair büyük bir heyecan duyuyorum ve onlara söz verdim.

"Bu tercihi aslına bakılırsa oldukça hızlı yaptım. Ekip ayında Schiphol'deki bir otelde teknik direktör Julian Nagelsmann, sportif direktör Hasan Salihamidzic ile tanıştım. Bana sundukları proje aklıma yattı ve tekliflerini kabul ettim. Ajax'ta kalmak da seçeneklerimden biriydi.

"Bayern bu kadar iyi hisler uyandırmamış olsaydı kesinlikle Ajax'ta kalırdım. Ajax orada geçen 12 yılımın sonunda beni bugün olduğum oyuncu haline getirdi. Kulüpteki herkes bana her zaman çok iyi davrandı ve kulübe olan sevgim her zaman sürecek.

"Bundesliga'ya hazır olup olmadığımı ise zamanla göreceğiz"

Van Gaal'in de gözdesi

Ajax formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve bu karşılaşmalara üç gol ile altı asist sığdıran Gravenberch, son dönemde Louis van Gaal tarafından Hollanda Milli Takımına da davet edildi. Yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek 19 yaşındaki oyuncunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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