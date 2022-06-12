Andrea Pirlo teknik direktörlük hikayesine Fatih Karagümrük'te devam ediyor
Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdi.
Teknik direktörlük kariyerine Juventus ile başlayan Andrea Pirlo, 2020/21'de çalıştırdığı İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmıştı.
İtalyan ekibindeki görevinin ardından bir süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Türkiye'nin yolunu tutacak.
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Ne söylendi?
Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun imzasını şu sözlerle duyurdu:
"Dünyaca ünlü futbol adamı, son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini bir yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Teknik direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
İmza töreni ne zaman?
2022/23 sezonunda İstanbul ekibini çalıştıracak olan İtalyan çalıştırıcı, Fatih Karagümrük ile bir yıllık anlaşma imzaladı.
Andrea Pirlo için 14 Haziran Salı günü imza töreni düzenlenecek.
Andrea Pirlo, Juventus'ta ne yapmıştı?
2019/20'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı.
Ancak Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.