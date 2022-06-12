Andrea Pirlo teknik direktörlük hikayesine Fatih Karagümrük'te devam ediyor

İdil Erin Tetik|
Andrea PirloGetty Images
TransfersA. PirloFatih KaragümrükSüper Lig

İtalyan efsane, kendisini bir yıl İstanbul'da tutacak anlaşmaya imzayı attı.

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdi.

Teknik direktörlük kariyerine Juventus ile başlayan Andrea Pirlo, 2020/21'de çalıştırdığı İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmıştı.

İtalyan ekibindeki görevinin ardından bir süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Türkiye'nin yolunu tutacak.

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Ne söylendi?

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun imzasını şu sözlerle duyurdu:

"Dünyaca ünlü futbol adamı, son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini bir yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Teknik direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

İmza töreni ne zaman?

2022/23 sezonunda İstanbul ekibini çalıştıracak olan İtalyan çalıştırıcı, Fatih Karagümrük ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

Andrea Pirlo için 14 Haziran Salı günü imza töreni düzenlenecek.

Andrea Pirlo, Juventus'ta ne yapmıştı?

2019/20'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Ancak Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.

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