Fenerbahçe'nin Strasbourg'dan transfer ettiği stoper oyuncusu Alexander Djiku'yu daha yakından tanıyalım.

Fenerbahçe; Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından üçüncü transferini de yaptı ve Strasbourg'un stoperi Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.

28 yaşındaki Fransız asıllı Ganalı savunmacı, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Peki Djiku nasıl bir stoper? Artı ve eksileri neler, ona hangi kulüpler teklifte bulundu ve Fenerbahçe'de şampiyonluk baskısı altında başarılı olabilir mi?

Oyuncuyu uzun süredir yakından takip eden L'Equipe muhabiri Olives Cyril, GOAL Türkiye'ye konuştu ve soruları şöyle yanıtladı:

"Alexander Djiku iyi bir defans oyuncusu. Uzun boylu olmasa bile bire bir mücadelelerde ve hava toplarında gerçekten sağlam.

"Hızlı bir oyuncu değil. Bu yüzden savunmayı önde kuran bir takımda oynarken arkasındaki boşluklara dikkat etmesi gerekiyor.

"Nottingham Forest'tan bir teklif geldi. Villarreal son anlarda şansını denedi. Strasbourg da sözleşmesini uzatma teklifinde bulundu. Ancak kabul etmedi ve Fenerbahçe'yi seçti.

"Djiku'nun Türkiye'de mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Baskı altında kendisini daha da geliştirecektir."