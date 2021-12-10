Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Olimpiakos ve Antwerp'ten oluşan D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazanan Fenerbahçe, organizasyona play off turuyla dahil olacak.

Vitor Pereira'nın takımı kura çekimi öncesinde seribaşı olmayacak ve Konferans Ligi gruplarında ikinci sırada yer alan takımlardan biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Avrupa Ligi gruplarını Fenerbahçe gibi üçüncü sırada tamamlayan Celtic, Leicester, Marsilya, Midtjylland, PSV, Rapid Viyana ve Sparta Prag gibi seribaşı olmayan takımlar, seribaşı durumda bulunan Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Partizan, Karabağ, Randers, Slavia Prag takımlarından biriyle eşleleşecek.

Fenerbahçe play off turunu geçmeyi başarırsa son 16 turunda Konferans Ligi gruplarını ilk sırada tamamlayan LASK, Gent, Roma, Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı play off turu kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Son 16 turunun kurası ise 25 Şubat'ta belli olacak.

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