Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar olabilir?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu Frankfurt ve Olympiakos'un gerisinde 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Gruptaki 5. maçına Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında çıkan ve mücadelen 1-0 yenik ayrılan Sarı Lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Avrupa'daki yoluna play-off turundan devam edecek Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren bir takımla son 16'ya kalmak için karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

Sezon başında yaptığı açıklamada UEFA, Konferans Ligi'nin amacının Avrupa'da daha fazla takımın yer almasını sağlamaktır diye belirtmişti.

2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi'ne katılan takımlar, haziran ayında beri eleme maçlarıyla kupaya merhaba dedi. Üç ön eleme ve bir play-off turundan sonra, 32 takımlı grup aşamasına geçildi.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takımın olduğu statüde, gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna çıkıyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım ile eleme turu oynuyor. Play-off'ta, tur atlayan takımlar ise adını son 16'ya yazdırıyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki maçlar henüz bitmedi, ancak şu anda gruplarında ikinci sırada yer alan takımlara baktığımızda Fenerbahçe'nin olası rakipleri; Roma, Tottenham, Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Karabağ, Slovan Bratislava olarak göze çarpıyor.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kaldıran takım, bir sonraki yıl düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'ne de direkt katılacak.

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