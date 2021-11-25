UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, Marsilya’yı 4-2’lik skorla devirerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçın ardından sarı-kırmızlı ekibin sol beki, ilk maçta yaşananları unutmadı ve Marsilya’nın yıldızı Matteo Guendouzi’ye tekrar göndermede bulundu.

Neler söylendi?

Van Aanholt, galibiyetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Guendouzi’ye şöyle seslendi:

“Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!”

I said what I said... LIKKLEMAN! WICKED & BAD



THIS IS OUR HOUSE 🦁🙌🏽 — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) November 25, 2021

Van Aanholt ve Guendouzi arasında neler yaşanmıştı?

Gruptaki ilk maç, Marsilya’nın sahasında oynanmıştı ve Van Aanholt, penaltı kararının VAR tarafından iptal edilmesiyle Guendouzi ile bir tartışma yaşamıştı.

Hollandalı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla: “VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için önce o peruğu çıkarman gerek.” demişti.

Galatasaray’ı neler bekliyor?

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Ardından 4 Aralık’ta ise Altay’ı ağırlayacak.

Terim’in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçını ise 9 Aralık’ta Lazio deplasmanında oynayacak.