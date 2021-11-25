YORUM | Derbi sarhoşu Fenerbahçe, Olympiakos'tan puan alamadı

UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a Tiquinho'nun golüyle 1-0 yenildi ve grubu ilk iki sırada bitirme şansını kaçırdı.

Gruptaki son maçında Alman ekibi Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam etme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe maça sakin başladı

Derbi zaferinin ardından Fenerbahçe, Oliympiakos deplasmanına son derece dengeli başladı. Kendi yarı alanında top yaparak sakin bir şekilde rakip kaleye giden Sarı Lacivertli ekip, hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı.

Yunan ekibi ise taraftarının desteğini arkasına aldı ve Fenerbahçe kalesini ilk dakikalarda zorlasa da Sarı Laciverli takım iyi savunma yaparak Olympiakos'u durdurdu.

Olympiakos'ta, Henry Onyekuru Osayi Samuel ve Tisserand'ın olduğu bölgeyi iyi kullanmayı denerken Sarı Lacivertli takımın savunmasını hataya zorladı.

Fenerbahçe, orta sahada dirençli bir görüntü çizerken rakip Olympiakos ise kanatlardan hızlı hücumlarla geldi.

Maçın ilk bölümlerinde İrfan Can ve Berisha'yla rakip kalede gole oldukça yaklaşan Pereira'nın ekibi, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden formasına kavuşan İrfan Can'ın Fenerbahçe ataklarına liderlik etmesi ve yüksek tekniğiyle maça akıl koyması dikkat çekiciydi.

Olympiakos, ilk yarının ortalarında oyun üstünlüğünü tamamen aldı ve Fenerbahçe yarı alanına yerleşti. Özelikle sol taraftan etkili ataklar geliştirmeye çalışan Yunan ekibi, uzaktan çekilen şutlarla gol aradı.

Valencia'nın yokluğu hissedildi

İlk yarının sonuna doğru Rossi'nin hızından ve Sosa'nın liderliğinden iyi faydalanan Sarı Lacivertli ekip, oyun üstünlünü eline geçirdi. Uzun toplarda Berisha'yı bulan Fenerbahçeli futbolcular, rakip kalede baskı kurmaya çalışsa da net bir golcünün eksikliğini yaşadı ve Valencia'nın yokluğu hissedildi.

Fenerbahçe'nin defans hattına baktığımızda üçlü savunmanın sağ tarafında oynayan Tisserand'ın dörlü defans hattındaki performansının tartışmalı olduğunu söylemek mümkün.

Tecrübeli defans oyuncusu, bire bir kaldığı pozisyonlardaki çaylak müdahaleleriyle rakip oyuncuların ceza sahasında top tutarak adam adama oynama isteğini artırdı ve hataya açık bir görüntü verdi.

Kim Min-jae ve Szalai'nin uyumuna baktığımızda ise dörtlü savunma için Macar stoperin daha uygun olduğu bariz bir şekilde görüldü.

Orta alanda hızlı pas yaparak hücum hattına gönderilen uzun paslarda Rossi'nin performansı da zaman zaman yetersiz kaldı. Bir pozisyonda hızını kullanan Uruguaylı futbolcu, rakip defansa zor anlar yaşattıysa da bu performansını maçın geneline yayamadı.

Olympiakos'ta Henry Onyekuru, El-Arabi ve Masouras topu isteyen ve Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratan bir oyun oynadı ve Yunan ekibi bu üçlüyü iyi kullandı.

İkinci yarıya daha etkili ve yoğun bir presle başlayan Yunan ekibi, ceza sahasına fazla adam gönderdi ve oluşan karambollerden gol çıkarmaya çalışsa da Fenerbahçe savunması tehlike anlarında sakin kaldı.

Berke, kalesinde güven verdi

Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan genç kaleci Berke'nin kendisine güvenen yapısı ve kaledeki duruşu şüphesiz ki Sarı Lacivertli taraftarları rahatlattı.

Berke, uzaktan şutlarda ve yan toplardaki sağlam duruşuyla kalesinde özgüvenli göründü.

Fenerbahçe, ikinci yarının ortalarına doğru oyunu tamamıyla kendi yarı alanında kabullendi ve hızlı bir şekilde rakip kaleye gidemedi. İleride top tutması beklenen Berisha topu kontrol etmekte zorlanınca Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları da maçta etkisiz bir görüntü çizdi.

Orta alandan hızlı paslarla çıkmak isteyen Fenerbahçeli oyuncular, maçın son bölümünde topu ayağında tutmakta zorlanırken Olympiakoslu futbolcular oyunun kontrolünü tamamıyla ele geçirdi.

Sarı Lacivertli takım kendi yarı alanından hızlı çıkmaya çalışsa da bunu çoğunlukla gerçekleştiremedi. Duran toplarda gol arayan Fenerbahçe, çok adamla gittiği pozisyonları da gole çeviremedi.

Maçı son dakikaya kadar berabere götüren Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle karşılaşmadan puansız ayrıldı.