YORUM | Derbi İllüzyonundan kurtulan Galatasaray, Marsilya'yı Fransa'ya puansız yolladı

Süper Lig’deki puan tablosunda istediği noktada olmayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini neredeyse tescilledi.

Sarı Kırmızılı takım, puanını 11'e yükseltirken Avrupa'daki başarılı ilerleyişine son hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, şüphesiz ki derbi mağlubiyetinin yaralarını kendi evinde ağırladığı Marsilya karşısında sarmak istiyordu.

Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada derbiye vurgu yaparak mağlubiyet illüzyonundan çıkmamız gerekiyor demişti.

Galatasaray, önde presle başladı

Maça yoğun bir taraftar desteğiyle çıkan Galatasaray, karşılaşmaya önde pres yaparak başladı ve Fransız ekibi karşısında erken bir gol bulmayı hedefledi.

Sarı Kırmızılı takım, golü bulmak için ani baskılarla top kazanıp Marsilya karşısında etkili olmaya çalışırken kendi kalesinde de pozisyon verdi.

Galatasaray'ın orta sahası Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top, Fatih Terim'in ekibini ani bir golle büyük bir baskı altına alabilirdi. Neyse ki kalede Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera vardı. Bu sezon Galatasaray kendi yarı alanından çıkarken bu tür toplar kaybetti ve kaybedilen top, özellikle 2-0 yenilgiden 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçını hatırlattı.

Avrupa'da, bu tür top kayıpları konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor, çünkü bu tip hataların cezaları büyük organizasyonlarda daha kolay kesiliyor.

Tabii ki, Avrupa'da bulduğunuz pozisyonları da değerlendirmek lazım. Feghouli ortaladığında, Diagne'nin vuruşunda top direkten döndüğünde derin bir iç çekti Sarı Kırmızılı taraftarlar.

Galatasaray, maça istekli başladı. Önde iyi pres yaptı ve özellikle Feghouli ve Kerem ikilisini çok iyi kullandı. Savunmada, birkaç top kaybı dışında sağlam duran Fatih Terim'in ekibi, rakibini karşılarken sahipsiz topları da iyi kullanarak ani ataklara çıktı.

Oyun disiplininden kopmayan Galatasaray, topun kıymetini bildi. Ani hücumlarda, daha etkili varyasyonlar denemek için kurulu düzene geçen bir ekip vardı sahada. Marsilyalı futbolcular, Sarı Kırmızılı takımın hata yapmasını beklemek zorunda kaldı.

Galatasaray, orta alanı çok iyi kullanda ve iyi pas yaparak rakip kalede etkili oldu. Diagne'nin de orta sahaya destek vermesiyle uzun toplarla sağlı sollu hücum organizasyonları deneyen Sarı Kırmızılı takım, Fransız ekibini adeta bunalttı.

Cicaldau, Marsilya kalesine yakın oynadı

Kaleye yakın oynayan ve ceza sahasına her girdiğinde tehlike yaratan Cicaldau, sezonun ilk bölümünde de bu rolde kullanılıyordu, ancak sonradan Berkan'ın savunma önüne geçmesiyle daha derinde oynamaya başladı.

Galatasaray'ın skorerlik problemini de göz önüne aldığımızda, Rumen oyuncunun bu rolü Sarı Kırmızılı ekip adına önemli bir artı olabilir.

Pozisyonlar da verdi Galatasaray, ancak Marsilya'nın ayarlarını bozdu. Hem ani ataklarda etkili oldu hem de oyun disiplininden asla taviz vermedi.

Marsilya tarafı, Dimitri Payet ve Cengiz Ünder'e fazlasıyla ihtiyaç duydu.

Galatasaray orta sahasında Berkan etkili bir performans sergilerken Sarı Kırmızılı takımda Kerem ve Diagne rakip alanda etkili ataklara öncülük etti.

Drogba'dan bu yana, Feghouli'den bir ilk

Sofiane Feghouli, Avrupa kupaları gruplarında Didier Drogba'dan bu yana (Ekim 2013'te vs Juventus) bu yana bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu.

Gol yağmurunun yaşandığı maçta Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilerken grup liderliği için de büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Sarı Kırmızılı takım, grubun son maçında Lazio deplasmanına gidecek ve grup liderliği için İtalya'dan beraberlikle dönmesi bile yeterli olacak.