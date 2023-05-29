Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Livakovic'in yeni takımı belli oluyor

Kaleci transferinde sürpriz aramayan Fenerbahçe, Livakovic transferinde umduğunu bulamadı.

Fenerbahçe'nin uzun bir süredir peşinde olduğu iddia edilen Hırvat kalecinin yeni takımının belli olması an meselesi olarak görülüyor.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda harika bir performans ortaya koyarak adından sıkça söz ettiren Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu.

Ancak, yaşanan son gelişmelerin ardından Hırvat eldivenin tercihini La Liga ekibinden yana kullanacağı bildirildi.

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Livakovic, La Liga yolunda

Relevo'ya göre; Dominik Livakovic ile anlaşan Villarreal, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile de görüşmelerine başladı.

İki ekip arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların en kısa sürede atılacağı aktarıldı.

Livakovic'in bu sezonki performansı

Hırvat eldiven, bu sezon ligde 35 maçta sahaya çıkarken takımı adına başarılı bir form grafiğine ulaştı. Livakovic, oynadığı 35 maçın 11'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını 43 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki kaleci, ülkesinin son dönemdeki başarılı gidişatına büyük bir katkı sundu.