Fenerbahçe'nin Sorloth transferinde kritik gelişme

Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe taraftarının golcü beklentisi artmış durumda. Sarı-lacivertli yönetim, Sabah'ta yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek için somut adımlar atarken listenin ilk sırasında Süper Lig’i yakından tanıyan bir isim yer alıyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için ilk teması kurdu.

Norveçli golcünün menajeriyle yapılan görüşmede, oyuncuya yönelik proje net bir şekilde aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Sörloth’a düzenli ilk 11 garantisi verirken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun da deneyimli forvetin takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu ifade edildi.

Oynaması tehlikeli

2026 Dünya Kupası’na formda gitmeyi hedefleyen Sörloth, bu doğrultuda sürekli ilk 11’de forma giymeyi şart koşuyor. Bu nedenle Norveçli yıldız, Fenerbahçe cephesinden karar vermek için süre talep etti.

Atletico Madrid formasıyla son iki karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye karşı alınan 3-2’lik galibiyette 1 gol ve 1 asistle öne çıktı. Bu performans, Sörloth’un ayrılık kararını daha da zorlaştırdı.

Tecrübeli golcü, teknik direktör Diego Simeone ile önümüzdeki haftalarda takım içindeki rolüne dair bir görüşme yapacağını ve transfer kararını bu görüşmenin ardından vereceğini Fenerbahçe’ye iletti. Kısacası Sörloth, sarı-lacivertlilere kapıyı tamamen kapatmadı ancak sürecin gidişatı büyük ölçüde Simeone’nin kararına bağlı.