Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan Romelu Lukaku'yu çıldıratacak sözler: 30 dakikası vardı!

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Inter formasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde Romelu Lukaku'yu kesmesine ilişkin eleştirileri değerlendirdi.

Inter’in 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’e karşı aldığı mağlubiyet, Fenerbahçe'nin yıldıız Edin Dzeko’nun zihninde hâlâ taze, çünkü Bosnalı yıldız bu yenilginin kendisi için ‘büyük bir pişmanlık’ olduğunu kabul etti.

Inter, 2022-2023 sezonunda Milan’ı yarı finalde mağlup ederek İstanbul’daki finale ulaşmayı başarmış, ancak Pep Guardiola’nın ekibi karşısında kaybetmişti.

'Büyük bir pişmanlık'

Dzeko, Inter’in 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Gazzetta dello Sport’a şunları söyledi: “Kesinlikle, bu büyük bir pişmanlık. Zaman zaman Instagram’da Manchester City’nin golünü görüyorum ve hemen kaydırıyorum, izleyemiyorum. O maçı izlerseniz, yani içeriden yaşarsanız, başarabildiğimizi hissetmiştim. Bu bana acı bir tat bırakıyor”

'Lukaku'nun 30 dakikası vardı'

Inzaghi, finalde Lukaku’yu Inter’in ilk 11’ine dahil etmediği için sert eleştiriler aldı, ancak Dzeko, Belçikalı forvetin oyuna girmesiyle 30 dakikası olduğunu belirtti:

“Herkes konuşabilir… Ama ben şunu soruyorum: Bir teknik direktör, sahaya benchten daha kötü olan bir oyuncuyu koyar mı? Hem de bir Şampiyonlar Ligi finalinde? Ben sakin kaldım, takıma ne verebileceğimi biliyordum. Elbette Lukaku’nun başlamaması hoşuna gitmedi, bu normal. Ama sonra girip eğer yapabilirseniz fark yaratabilirsiniz. Onun Şampiyonlar Ligi finalinde 30 dakikası vardı, oyuna skor 0-0 iken girdi ve sonra…”

Fenerbahçe'ye transfer süreci

Aynı röportajda Dzeko, sezon sonunda Inter’in kendisini bırakma kararını ‘garip’ bulduğunu ve Inter'in onu ‘hiçbir maliyet olmadan’ takımda tutabileceğini, ancak kontratını yenilemek yerine kendisinin serbest kalmasına izin verdiklerini belirtti. Bu durumu garip bulduğunu belirten Dzeko, "Yine de alınan karara saygı duymam gerekiyor çünkü Inter'de herkes bana çok iyi davrandı. Bu konu hakkında uzun bir süre düşündüm ve eğer bu yönde bir karar alındıysa hem yönetim hem de teknik direktör aynı fikirde olmalı" dedi.