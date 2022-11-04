17 yaşındaki futbolcu, sahada süre aldığı her dakika özel performanslar sergilemeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ortaya koyduğu oyun ile taraflı tarafsız herkese parmak ısırtmaya devam ediyor.

17 yaşındaki futbolcu, kritik Dinamo Kiev karşılaşmasında da takımını sırtlamayı başardı.

Arda, Ukrayna ekibi ile oynanan mücadelede bir gol atıp bir de asist yaparak takımına galibiyeti getirdi. Fenerbahçe de bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamayı başardı.

Arda Güler, Bellingham'ın hangi rekorunu geride bıraktı?

Jorge Jesus'un altın çocuğu, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 251 gün).

Jorge Jesus, Arda Güler hakkında ne söyledi?

Portekizli teknik direktör, 2-0 kazanılan Dinamo Kiev maçının ardından yıldız oyuncunun performansının sorulması üzerine şu yorumu yaptı:

"Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan.

"Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmayan şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor.

"Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok."