Fenerbahçe'nin eski yıldızı ilk gollerini Feyenoord formasıyla attı

Robin van Persie’nin oğlu Shaqueel van Persie, profesyonel kariyerinde attığı ilk gollerle Hollanda futbolunda adından söz ettirmeyi başardı. 19 yaşındaki genç forvet, Feyenoord’un Pazar günü Sparta Rotterdam ile oynadığı maçta oyuna sonradan girerek sadece iki dakika içinde iki muhteşem gole imza attı.

Genç oyuncu, altyapı kariyerine Manchester City akademisinde başladıktan sonra önce Fenerbahçe altyapısına ardından da 2017 yılında Feyenoord’a transfer oldu. Babası ve aynı zamanda Feyenoord teknik direktörü olan Robin van Persie, geçen yıl Kasım ayında oğluna ilk kez A takımda forma şansı vermişti. Bu karşılaşma, Avrupa Ligi’nde Celtic’e karşı oynanan maç olmuştu.

İki dakika, iki unutulmaz gol

Sparta Rotterdam karşısında Feyenoord iki farkla gerideyken oyuna dahil olan Shaqueel, 87. dakikada ceza sahasına gönderilen yüksek topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol etti ve muhteşem bir ters vuruşla ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. Bu gol tribünleri ayağa kaldırırken, genç futbolcu yalnızca bir dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı.

Bu kez ceza sahası içinde soğukkanlılığını konuşturan Shaqueel, topu rakibinin bacaklarının arasından geçirerek alt köşeye gönderdi ve skoru eşitledi. İki gol de genç oyuncunun bitiricilik ve özgüven açısından babasını hatırlatan özelliklere sahip olduğunu gösterdi.

Maç gitti, baskı arttı

Shaqueel’in golleri Feyenoord adına tarihi anlar yaratsa da, maçın uzatma dakikalarında Joshua Kitolano’nun golüyle Sparta Rotterdam üç puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla Feyenoord’un galibiyet hasreti altı maça çıktı.

Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, lider PSV’nin 16 puan gerisinde bulunuyor. Alınan sonuçlar, teknik direktör Robin van Persie üzerindeki baskının da giderek artmasına neden oluyor.

Nepotizm iddialarına yanıt

Shaqueel’in A takıma alınması bazı çevrelerde nepotizm eleştirilerine yol açsa da, Robin van Persie bu iddiaları net bir dille reddetti. Daha önce yaptığı açıklamada, kararını bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdiğini vurgulayan van Persie, “O an gol atmamız gerekiyordu. Shaqueel’in her açıdan gol atabilen bir oyuncu olduğunu biliyorum, bu yüzden onu oyuna aldım” ifadelerini kullandı.

Eski Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe yıldızı olan van Persie’nin sözleri, genç futbolcunun sahada verdiği yanıtla da desteklenmiş oldu. Shaqueel van Persie, attığı iki golle hem profesyonel kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı hem de kendi hikayesini yazabileceğinin sinyalini verdi.