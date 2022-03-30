Liverpool'un ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'a göre, Manchester United Erik ten Hag’ı alırsa harika bir menajere sahip olur.

Ajax patronu, gelecek sezon için Old Trafford'da geçici teknik direktör Ralf Rangnick'in yerini alacak adaylardan birisi ve aslında bu ayın başında kendisiyle bir mülakat yapıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın hocası Louis van Gaal da dahil olmak üzere bazı isimler Ten Hag'ın United'da herhangi bir rolü kabul etmeden önce iki kez düşünmesini önerirken Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui ve Luis Enrique'nin de kulübün menajer listesinde yer alıyor.

Ne söylendi?

Hollanda formasını 104 kez giyen ve Liverpool’da ise Premier Lig'de 200'den fazla maçta oynayan Kuyt, GOAL’e özel olarak, Manchester United ve vatandaşı ile ilgili durumu ele aldı.

Kuyt, "Ten Hag harika ve deneyimli bir menajer. Çıraklığını Bayern Münih'in ikinci takımında ve Utrecht'te yaptı. Şu anda da Ajax'ta yapıyor. Şimdi sıra ustalığında.

“Saha içinde ve dışında kendini çok geliştirmiş harika bir teknik direktör. Bazı insanların onun İngilizce konuşma seviyesinden ve kamera önündeki performansından şüphe ettiğini duyuyorum.

“Ama onun bir menajer olarak her hafta geliştiğini görüyorsunuz ve bence Avrupa'nın herhangi bir iyi takımında harika bir iş çıkarabilir.

"Taktikleri, futbol hakkındaki düşünce tarzı çok ilginç ve dikkate değer” dedi.

"Gravenberch geleceğin yıldızı"

Kuyt ayrıca, genç orta saha yıldızı Ryan Gravenberch'in Ajax'tan transfer olma konusunu da değerlendirdi.

NXGN 2021'de yedinci olan 19 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih tarafından takip ediliyor.

Bundesliga devi, bu ayın başında Ajax'a 25 milyon euro teklif etti.

Gravenberch'in sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Manchester United'ın da genç oyuncuyu istediği bildiriliyor.

Kuyt bu konuda şu şekilde konuştu:

"Hollanda'da çok yetenekli oyuncularımız var ve Gravenberch de kesinlikle onlardan birisi.

"Ajax'ta gerçekten iyi gidiyor. Ten Hag diğer orta saha oyuncularını seçerken oynamadığı birkaç maçı vardı ama şimdi geri dönüyor ve kesinlikle Hollanda futbolunun gelecekteki yıldızlarından birisi olabilir.

“Hollanda'da, Bayern Münih'e transfer olması hakkında çok konuşuyorlar, bu onun için harika bir seçenek.

“Ancak, aynı zamanda bazen biraz daha kalıp burada birkaç maç daha oynamanın daha iyi olacağını da düşünebiliriz.

"Bazen oyuncular çok çabuk ayrılıyor ve bu günlerde Eredivisie'den Bundesliga'ya, Premier Lig'e ya da Avrupa'daki herhangi bir büyük takıma adım atmak çok kolay değil, çünkü en iyi takımların seviyesi çok farklı bir büyüklükte.

"Ama benim için geleceğin yıldızı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca harika bir oyuncu olmak için her şeye sahip."

"Van Dijk'ın seviyesi tekrar yükseldi"

2010'da Hollanda ile Dünya Kupası finalinde oynayan ve ardından dört yıl sonra Brezilya'yı üçüncü bitiren kadronun bir parçası olan Kuyt, Hollanda’nın mevcut kaptanı Virgil van Dijk hakkında da konuştu.

Kuyt, “Hollanda’da neler yaptığını görmek harika.

"Louis van Gaal ve harika bir takımla Katar'daki Dünya Kupası'na katılacağız.

"Liverpool’un yıldızı Virgil van Dijk gibi bir kaptana sahip olmak harika. Umarım formda kalabilir, çünkü saha içinde ve dışında çok önemli bir isim."

Ekledi: "Harika gidiyor. Elbette her Liverpool maçını takip ediyorum ve onun iyi bir şekilde döndüğünü görmek çok etkileyici.

"Böylesine zor bir sakatlıktan dönmek kolay değil. Jurgen'in sezon başında haftada sadece bir kez onunla oynamasının çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Geliştiğini görmek güzel.

“Jürgen, daha sonra haftada iki kez oynaması için ona güvendiğinde, seviyesi tekrar yükseldi. Şu anda en iyi haliyle oynuyor.”

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