Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Premier Lig yolcusu: Vitor Pereira, Everton’da ilk aday

Vítor Pereira, Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin Rafael Benítez'in yerine tercih ettiği ilk aday olarak öne çıktı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü, ikinci döneminde sadece beş ay görev yaptıktan sonra Aralık ayında görevden alınmıştı.

Premier Lig deneyiminin olmaması ve 1860 Münih ile Bundesliga 2'den düşmesi göz önüne alındığında, göreve gelmesi Everton hiyerarşisinde bazı üyeler tarafından büyük bir kumar olarak görülüyor.

Sonuç olarak kararı çoğunluk hisseye sahip Farhad Moshiri verecek.

The Guardian'da yer alan habere göre; Moshiri, iş ortağı Alisher Usmanov ile birlikte bu hafta Pereira ile görüştü. Portekizli teknik direktör daha önce 2013 ve 2019 yıllarında da Everton'un gündemine gelmişti.

Frank Lampard da boş pozisyon için görüşmelerde bulundu, ancak 53 yaşındaki Portekizli teknik direktör Everton'ın milyarder sahibi için önde gelen aday konumunda. Wayne Rooney'nin hayranlarının Everton'ın yönetim kurulunda olmasına rağmen, Derby menajeri için resmi bir yaklaşım olmadı.

Portekiz'deki haberlere göre, Everton'ın 1951'den bu yana ilk kez küme düşmesi durumunda sezon sonunda Pereira'ya bir çıkış maddesi içeren bir sözleşme teklif edilebilir.

Vitor Pereira'nın kariyeri

Pereira; Porto, Olympiakos ve Çin kulübü Shangai SIPG'de üç lig şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca; Al Ahli, iki kez Fenerbahçe ve 1860 Münih ve Suudi Arabistan'da kısa süreli görevlerde bulundu.

Portekizli teknik direktör, Moshiri'nin altı yıl içinde altıncı daimi menajer ataması olacak. Taraftarlar arasında kulübün kaotik durumuna yönelik eleştirileri susturması pek mümkün değil, bazıları protestolarını kulüp binasına taşıdı.

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