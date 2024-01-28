Fenerbahçe'nin Erencan Yardımcı transferi için Pendikspor ile masaya oturması bekleniyor

Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de santrfor bölgesi için de sıcak saatler yaşanıyor.

Süper Lig’de Ankaragücü engelini Cengiz Önderin attığı gollerle 2-1’lik skorla geçen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çağlar Söyüncü’yü İstanbul’a getiren ve milli stoperi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal, Umut Nayir’in ayrılığı sonrasında yerli bir golcü almak istediklerini söyledi.

Sports Digital’den Yağız Sabuncuoğlu ise Kartal’ın ligde en beğendiği yerli golcünün Pendikspor’dan Erencan Yardımcı olduğunu ifade etti.

Umut Nayir faktörü

Fenerbahçe’nin önümüzdeki günlerde Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu için İstanbul takımının kapısını çalması beklenirken, Umut’un Pendikspor’un yolunu tutması da bu ihtimali oldukça güçlendiriyor.

U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen 2002 doğumlu Erencan bu sezon Pendikspor formasıyla 13’ü ilk 11’de olmak üzere 19 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri altı kez havalandırdı. Kocaeli’de doğan ve çok küçük yaşta Galatasaray altyapısına katılan 21 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 15 maçta şans bulmuş ve üç gol kaydetmişti.