Golf direktörü, Suudilerin sahibi olduğu Newcastle United'a futbol direktörü olarak atandı

Hükümetin Companies House web sitesinde yer alan bir liste, Al Sorour'un 12 Mayıs'ta Newcastle'da futbol direktörü rolünü üstlendiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre Al Sorour, kulübün icracı olmayan başkanı Yasir Al-Rumayyan ile birlikte bazı Newcastle maçlarında görülmüştü.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Ekim 2021'de Newcastle'ı devralmak için fonların %80'ini satın aldı.

PIF yöneticisi Al-Rumayyan ayrıca, Tyneside kulübünü satın almak için konsorsiyuma öncülük eden azınlık sahipleri Amanda Staveley ve Jamie Reuben ile birlikte Newcastle'ın yöneticisi olarak Companies House'da yer alıyor.

Başkanı Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman olan PIF, aynı zamanda Greg Norman tarafından denetlenen yeni bir ayrıcalıklı davetli golf serisi için fon sağlıyor.

Formalar da değişiyor

Newcastle United'ın 2022/23 sezonunda giyeceği deplasman formalarına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar medyaya sızdı.

Görüntülerde formanın yeşil - beyaz renklerde olduğu görülüyor. Bu renkler Suudi Arabistan'ın renkleriyle aynı ve Premier Lig ekibinin daha önce hiç tercih etmediği bir kombinasyon.

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