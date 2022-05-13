Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesinin sonuna doğru yaklaşırken attığı her adım dikkat toplamaya devam ediyor.

23 yaşındaki oyuncu henüz Paris ekibi ile bir anlaşma imzalamadı ve adı güçlü bir şekilde Real Madrid ile anılırken geçtiğimiz günlerde Achraf Hakimi ile Madrid seyahatine çıktı.

Fransız yıldızın Madrid'de bulunması Paris'ten ayrılacağına yorumlandı ancak Mbappe'nin son hareketi transfer bilmecesini çözülmez hale getirdi.

Kylian Mbappe ne yaptı?

Le Parisien'in haberine göre; Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain kadrosundan yalnızca belli bir azınlığın yer aldığı antrenmana katılarak PSG'nin yeni sezon formalarıyla poz verdi.

PSG'nin iletişim ve pazarlama departmanı için ayrılan günde kulübün sosyal medyası için çeşitlik etkinlikler gerçekleştirildi.

Mbappe, PSG'de kalacak mı?

Kylian Mbappe'nin PSG ile 30 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp, imaj haklarını elinde bulundurduğu için Fransız oyuncuyu çeşitli organizasyonlarda kullanmaya devam edebilir.

Le Parisien'e göre; Mbappe, PSG ile sözleşme yenilerse, yeni sezon formalarıyla sunulacak fotoğrafların hazır olması gerekiyor çünkü 23 yaşındaki oyuncu, Haziran ayı itibarıyla Fransa Milli Takımı'na yoğunlaşıp ardından tatile çıkacak.

Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor ancak Real Madrid bu fırsatı elinden kaçırmak istemeyecektir.

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