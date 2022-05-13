Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'a seslendi: "Zaman vermemiz gerekiyor"

Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'a destek vererek başarılı olmasını istediğini söyledi.

Gelecek sezon Manchester United'ı çalıştıracak olan Ten Hag, mevcut sezonu Ajax ile tamamladıktan sonra İngiliz ekibinde dizginleri eline alacak.

Hollandalı çalıştırıcının yakaladığı başarı, Cristiano Ronaldo da olmak üzere birçok kişinin beğenisini topladı.

Ronaldo, Ten Hag hakkında ne dedi?

Manchester United'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Onun hakkında bildiğim tek şey Ajax için harika bir iş çıkardığı, deneyimli bir teknik direktör olduğu ama ona zaman vermemiz gerekiyor." dedi.

"İşler onun istediği gibi ilerlemeli."

"Umarım başarılı oluruz çünkü eğer o başarırsa tüm Manchester başarılı olur. Ona en iyisini diliyorum."

"Sadece oyuncu olarak değil bu kulübün taraftarı olarak da mutlu ve heyecanlıyız."

"Ona en iyisini diliyorum ve gelecek yıl kupalar kazanacağımıza inanalım."

Erik ten Hag, Old Trafford'da heyecanla bekleniyor 🥰 pic.twitter.com/6QlgNCPFe8 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 13, 2022

Erik ten Hag, Manchester United için kararını ne zaman verdi?

Voetbal International'a konuşan Erik ten Hag, kendisini Amsterdam'dan Manchester'a taşıyan adımı nasıl attığını anlattı:

"Uzun süre önce değildi. Manchester United'la görüşmelere Mart ayı bitiminde, son milli aranın sonrasında başladım."

"Görüşmeler o kadar iyi geçti ki, 'bu meydan okumayı kabul etmeliyim' diye düşündüm. Olacakları kafamda canlandırmaya başladım ve Ajax'tan ayrılmaya karar verdim."

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