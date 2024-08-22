Fenerbahçe'nin Cristian Medina transfer teklifi ortaya çıktı: Boca Juniors'ın talep ettiği rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için hedef aldığı Cristian Medina'nın transfer detayları belli oldu.

Transfer döneminde son günlere yaklaşılırken kadrosunu güçlendirme hazırlıkları yapan Fenerbahçe, orta saha transfer için Cristian Medina'ya yöneldi. Boca Juniors, 22 yaşındaki Medina için Fenerbahçe'den 13 milyon 500 bin euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Cristian Medina için Boca Juniors'a resmi bir teklif sundu. Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun aktardığına göre, Fenerbahçe'nin teklifi 8 milyon dolar artı 3 milyon dolar bonus şeklinde oldu.

Özel madde ve transfer süreci

Ülke basınında ayrıca Medina'nın sözleşmesindeki özel maddelere de dikkat çekildi. Buna göre, transfer dönemi içinde Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli 15 milyon dolar olarak belirlenmişken, bu sürecin ardından rakamın 20 milyon dolara çıkacağı ifade edildi. Arjantin Futbol Federasyonu'nun transfer dönemi kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelediği de haberde yer aldı.

Medina'nın Boca kariyeri

Boca Juniors altyapısından yetişmiş ve A takım formasıyla toplamda 150 maça çıkan Medina bu maçlarda 9 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Oyuncunun Boca Juniors ile 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Medina'yı transfer ederek Fred'i yedeklemeyi planlayan Fenerbahçe, aynı zamanda 6 numara pozisyonu için de arayışlarına devam ediyor. Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.