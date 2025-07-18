Fenerbahçe Mourinho'nun çok istediği hücum oyuncusu için kulübün transfer rekorunu kıracak

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford’ı kadrosuna katmak için rekor bir teklif hazırlığında. Sarı-lacivertli kulüp, Rashford’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yönetime yaptığı kanat oyuncusu talebinde listenin başına eski öğrencisi Marcus Rashford’ı yazdı. Mourinho'nun Rashford için “baba figürü” olarak görüldüğü ve oyuncunun da Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

T24'te yer alan habere göre Başkan Ali Koç'un talimatıyla futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta İngiltere’ye giderek Manchester United yetkilileri ve Rashford cephesiyle masaya oturacak. Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralık formülü gündemde olacak. Fenerbahçe'nin önerdiği satın alma bedelinin yaklaşık 46 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Barcelona da peşinde

Rashford ile sadece Fenerbahçe değil, Barcelona da yakından ilgileniyor. Ancak Mourinho faktörünün bu transferde belirleyici olabileceği aktarılıyor. Mourinho'nun doğrudan devreye girdiği ve Rashford’ı ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Marcus Rashford, futbola Manchester United altyapısında başladı ve 2016 yılında A takıma yükseldi. Kırmızı Şeytanlar'da 400'ün üzerinde maça çıkan Rashford’ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

28 yaşındaki İngiliz yıldız, 2024-25 sezonunun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Aston Villa’da kiralık olarak geçirdi. Rashford, bu süreçte çıktığı 41 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun, düzenli forma giyeceği ve teknik direktör olarak Mourinho ile çalışacağı bir projeye sıcak baktığı dile getiriliyor.