Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic’i transfer etmek için görüşmelere başladı

Kış transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe, Rade Krunic’i bir kez daha gündemine aldı

İsmail Kartal yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan ancak yaşanan sakatlık problemlerinin ardından hem ligde hem de Avrupa’da düşüş evresine giren Fenerbahçe’de transfer döneminin açılmasına bir ay kala hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Milan’ın yıldızı Rade Krunic ile görüşüyor.

Adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılan ancak Milan’da kalan Krunic’in Ocak ayında açılacak transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, Fenerbahçe’nin oyuncuya talip olduğu ifade edildi.

Milan'da orta saha kalabalık

30 yaşındaki oyuncu 2023-24 sezonunda Stefano Pioli'nin orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olarak kendini kanıtlamıştı ancak son haftalarda süresi yavaş yavaş azalmaya başladı.

Yaz transfer döneminde orta sahasını Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders ve Yunus Musah gibi oyuncularla güçlendiren Milan ligde oynadığı son maçta Frosinone engelini 3-1’lik skorla geçerken, Krunic süre almamıştı. Yaz aylarında Krunic ile yıllık 2 milyon euro karşılığında yeni sözleşme imzalamak isteyen Milan deneyimli oyuncudan olumlu yanıt alamamıştı.