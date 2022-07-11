Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Özil'in Fenerbahçe macerası sona eriyor.

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Mesut Özil ile yollarını ayırıyor.

GOAL ve SPOX, tecrübeli oyuncu ile iplerin koptuğu ve sözleşme feshi için görüşmelerin yapıldığı bilgisine ulaştı.

Buna göre Özil'in 2024 yılına kadar olan kontratı feshedilecek.

Özil, neden başarılı olamadı?

Yıldız futbolcu, Vitor Pereira döneminde zaman zaman ilk 11'de forma şansı bulsa da bir türlü formunu yakalayamadı.

Fiziksel olarak geride olan Özil, taraftarın uzun süre desteğine rağmen takımda tutunamadı.

Özil, Pereira'nın ayrılmasından sonra İsmail Kartal dönemine de pek iyi başlayamadı. Kartal ile yaşadığı bir tartışmanın ardından ise sezon sonuna kadar kadro dışı kaldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, kulübün Özil hakkındaki 'kadro dışı' kararının devam edeceğini açıklamıştı.

Yıldız futbolcunun adı, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile anılıyor.

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri

2021'in ocak ayında Arsenal'den serbest kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe forması ile 36 maça çıktı.

Özil, söz konusu 36 mücadelede sekiz gol atıp üç asist yaptı.

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