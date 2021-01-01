Fenerbahçe, Mesut Özil transferine formülü buldu!

Sarı lacivertliler, Türk asıllı Alman süper yıldızı yarım sezonluğuna kiralayacak ardından da 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

, Mesut Özil transferini tamamlamak için girişimlerine hız verdi.

menajeri Mikel Arteta'nın yaptığı "Eğer durum bizim lehimize olursa biz süreci kabul edeceğiz ama durum öyle değilse o zaman Mesut burada devam edecek." açıklamasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi sonlandırmak için yeni bir formül üzerine durmaya başladı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki süper yıldızı, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için kiralayacak. Kuzey Londra kulübünden haftalık 350 bin pound kazanan oyuncunun maaşının büyük bir bölümünü İngiliz kulüp karşılayacak. Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil ile üç yıllık sözleşme imzalanacak. Sarı lacivertliler, Mesut Özil'e yıllık 5 milyon euro ödeyecek.

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Mesut Özil'den veda gibi açıklama

Mesut Özil'in dün gece Londra’daki çocuklar için düzenlediği yemek projesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı.

Son cümlesinde “Bu şehrin bana verdiği her şeye minnettarım” ifadelerini kullanan yıldız oyuncu ayrılık sinyali verdi.

Erol Bulut: Şu an burada olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim

2-1 kazanılan maçı sonrası kendisine Mesut Özil transferi sorulan Erol Bulut ise "Transfer döneminde herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" ifadelerini kullandı.