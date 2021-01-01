Mesut Özil'in Fenerbahçe transferine Mikel Arteta engeli

Fenerbahçe Mesut Özil transferini beklerken, Mikel Arteta'dan şok bir çıkış geldi. Arsenal'in menajeri, "Teklifler bize uymazsa Mesut kalacak" dedi.

yaklaşık bir senedir takımıyla maça çıkmayan Mesut Özil transferi için iyi haberler beklerken, 'in menajeri Mikel Arteta 'dan ilginç bir açıklama geldi.

Arteta yaptığı açıklamada, herhangi bir anlaşmanın tüm tarafların gereksinimlerini karşılaması gerektiğini söyledi ve teklifler kulüp için faydalı olmazsa Mesut'un ayrılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Mesut, Arsenal'in sezon başında bildirilen Premier Lig ve UEFA kadrolarında yer almamıştı. Arteta, uzun süredir devam eden belirsizliğin sonuçlanmasını memnuniyetle karşılayacağını söylese de, Arsenal'e fayda sağlamayan hiçbir anlaşmayı onaylamayacağını ifade etti.

Daha fazla takım

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Arteta, "Eğer durum bizim lehimize olursa biz süreci kabul edeceğiz ama durum öyle değilse o zaman Mesut burada devam edecek. Kendisi son birkaç sezonda bu kulübün kilit oyuncularından biriydi. Onun gerçekten önemli bir oyuncumuz olduğunu biliyoruz. Sezon başında bir karar vermemiz gerekiyordu, ben de bu kararı verdim. Kararın sonuçlarını biliyordum ve şimdi Ocak ayında bir karar daha vermek zorunda kalacağım. Burada da kulüp ve takım için en iyi olanı seçeceğim. Ne olacağına birkaç gün içinde karar vereceğiz" dedi.

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Ocak ayında hem Premier Lig takımları 25 kişilik kadrolarını hem de Arsenal UEFA Avrupa Ligi müsabakaları için listesini güncelleyebilecek. Eğer Arteta onay verirse, Mesut Özil bu kadrolarda kendine yer bulabilir ve yeniden Arsenal için oynayabilir.

Öte yandan Mesut, kadro dışı olmasına rağmen Arsenal'in ilk takımıyla antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, Arsenal formasını en son 7 Mart günü oynanan maçında giymişti. Londra ekibi, 2013 yılında 'den transfer ettiği oyuncu için 47 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.