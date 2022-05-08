Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi bu sezon ikinci kez beyaz noktadan çerçeveyi bulamadı.

36. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, Filip Novak'ın altıncı dakikadaki golüyle öne geçti. Yalnızca iki dakika sonra, Fenerbahçe'nin golünü atan Novak kendi ceza sahasında topa elle müdahale edince Beşiktaş penaltı kazandı.

Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi arasında penaltıyı kimi kullanacağı konusunda yaşanan tartışmanın ardından topun başına Batshuayi geçti. Ancak Belçikalı golcünün vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Siyah beyazlı ekip 30. dakikada Kenan Karaman'ın düşürülmesiyle bir penaltı daha kazandı. Bu kez vuruşu Ghezzal kullandı ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

Gomez'den bu yana ilk

Batshuayi, 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci isim oldu.

2015/16 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Alman forvet Mario Gomez kullandığı üç penaltının sadece birini gole çevirebilmişti.

Batshuayi bu sezon ligde kullandığı ilk dört penaltıyı gole çevirmeyi başarmıştı. Başakşehir, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında beyaz noktadan fileleri sarsan 28 yaşındaki oyuncu, 3 Nisan'daki Trabzonspor maçında kullandığı penaltıdan ise yararlanamadı.

Batshuayi bu sezona dek kariyerindeki toplam altı penaltı vuruşundan dördünü golle sonuçlandırmıştı.