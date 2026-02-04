Fenerbahçe Kante transferinde mutlu sona ulaştı

Devre arası transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Fransız futbolcunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Transfer sürecinde ilk adım, Kante’nin formasını giydiği Al Ittihad’dan geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcuya sosyal medya hesabından yayımladığı ve “Güle güle, cömert Kante” başlığını taşıyan video ile veda etti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF’ye resmen iletti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kante’nin lisans işlemleri öncesinde Youssef En Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından N’Golo Kante’nin lisansı çıkarıldı ve transfer resmiyet kazandı.

Transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe’den taraftarların büyük beğenisini toplayan bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…”

Kante’nin kariyeri

Futbola ülkesinde Boulogne ve Caen formalarıyla başlayan N’Golo Kante, 2015 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye transfer oldu. 2015-16 sezonunda Claudio Ranieri yönetiminde Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, bu tarihi başarının en önemli parçalarından biri oldu.

Kante, 2016 yazında Chelsea’ye transfer oldu ve Londra ekibiyle kariyerine birçok önemli kupa ekledi. Chelsea formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FA Cup ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yazında transfer olduğu Al Ittihad ile Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası’nı kazandı. Milli takım kariyerinde ise Fransa ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk sevinci yaşadı.