Fenerbahçe'de yeni başkanın kim olacağı sorusu kadar yeni teknik direktörün kim olacağı da büyük bir merakla bekleniyor.

Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından kongre sürecine giren Fenerbahçe’de iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teknik direktör çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını bir kez daha açıklarken, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sportif direktör Mario Branco aracılığıyla Mourinho için nabız yoklayan Koç cephesinin ise farklı alternatifleri bulunuyor. Koç dün yaptığı açıklamada Fenerbahçe’yi önümüzdeki sezon çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını ifade ederken, kongre üyelerinin 9 Haziran’da oy vermeye gelirken çalışacakları teknik direktörü bileceklerini belirtti.

Koç sürpriz yapabilir

Ali Koç’un seçimi kazanması halinde İsmail Kartal’ın göreve devam etme ihtimalinin bulunduğu bilinirken, Luciano Spalletti ve Vincenzo Montella da öne çıkan diğer adaylar oldu.

Montella ve Spalletti’nin Türkiye ve İtalya ile EURO 2024 hazırlıklarını sürdürmesi nedeniyle Koç’un sürpriz bir ismi açıklama ihtimali de bulunurken, taraftarlar da gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor.