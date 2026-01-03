Fenerbahçe İtalya'dan yapacağı orta saha takviyesi için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe orta saha ve golcü arayışlarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler’in Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kısa süre önce transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitmiş, ancak hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Milano’dan apar topar Türkiye’ye dönmüştü. İtalyan basını, bu sürece rağmen Fenerbahçe’nin Guendouzi için Lazio’ya resmi teklifini ilettiğini yazdı.

Haberlerde, Fenerbahçe’nin Matteo Guendouzi ile prensip anlaşmasına vardığı ve Lazio’ya 25+2 milyon euro tutarında resmi teklif sunduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerin, transferi sonuçlandırmak adına kısa süre içerisinde yeniden İtalya’ya gitmesinin beklendiği aktarıldı.

Rakipler Premier Lig’den

Fenerbahçe’nin Guendouzi transferindeki rakipleri ise Premier Lig’den. Haberde, Sunderland ve Newcastle United’ın da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için devrede olduğu belirtildi.

Matteo Guendouzi, 2018 yazında genç yaşta Arsenal’e transfer olarak adını duyurmuştu. Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon euro karşılığında Marsilya’ya, 2024 yazında ise 13 milyon euro bedelle Lazio’ya imza atmıştı.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri tarafından Serie A’daki tüm maçlarda ilk 11’de görevlendirilen Guendouzi, ligde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransız orta saha, Roma derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç forma giyememişti.