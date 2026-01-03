Fenerbahçe ilk resmi transferini TFF'ye bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’yı kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.

25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı resmi kayıtlara geçti.

Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla bu sezon toplam 22 maça çıktı. Hollandalı oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Hücumdaki hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken Musaba, kısa sürede Süper Lig’in öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Serbest kalma bedeli ödendi

Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesinin feshedildiğini bir gün önce TFF’ye bildirirken, Fenerbahçe’nin oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği öğrenildi. Böylece transfer süreci resmiyete kavuştu.

Musaba, sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday’den Samsunspor’a transfer olmuştu.

Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe’ye transfer olan oyuncusu için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler Anthony Musaba… Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba’nın, teknik heyetin vereceği karara göre kısa süre içinde sarı-lacivertli formayla sahaya çıkması bekleniyor.