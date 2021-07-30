Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi’nde rakip olabilir

UEFA’nın playoff turuyla ilgili yaptığı düzenleme, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın eşleşme ihtimalini ortaya çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Üçüncü eleme turunda İskoçya’nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, turu geçmesi halinde Fenerbahçe’yle eşleşebilir.

UEFA, playoff turunda aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine engel olan kuralı kaldırdı. Bu da Avrupa’da İstanbul derbisinin yolunu açtı.

Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından üçüncü sırayı alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turundan katılacak.

Galatasaray, playoff turuna kalması halinde kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak. Fenerbahçe ise birinci torbada bulunuyor.

Dördüncü torbadaki üç takım, birinci torbadan üç takım ile eşleşecek. Geri kalan üç birinci torba takımı ise, üçüncü torbadaki üç takıma rakip olacak.

Birinci torba

AZ Alkmaar

Fenerbahçe

Zorya Luhansk

Antwerp

Sturm Graz

Randers

İkinci torba

Lodogorets / Olympiakos

Malmö / Rangers

Legia / Dinamo Zagreb

Cluj / Young Boys

Sheriff / Red Star

Ferencvaros / Slavia Prag

Üçüncü torba

Kairat / Alashkert

Lincoln / Slovan Bratislava

Omonia / Flora Tallinn

Neftchi / Helsinki

Mura / Zalgiris

Dördüncü torba

Jablonec / Celtic

St. Johnstone / Galatasaray

Anorthosis / Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi’nde playoff turu maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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