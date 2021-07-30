Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi’nde rakip olabilir
Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Üçüncü eleme turunda İskoçya’nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, turu geçmesi halinde Fenerbahçe’yle eşleşebilir.
UEFA, playoff turunda aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine engel olan kuralı kaldırdı. Bu da Avrupa’da İstanbul derbisinin yolunu açtı.
Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından üçüncü sırayı alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turundan katılacak.
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Galatasaray, playoff turuna kalması halinde kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak. Fenerbahçe ise birinci torbada bulunuyor.
Dördüncü torbadaki üç takım, birinci torbadan üç takım ile eşleşecek. Geri kalan üç birinci torba takımı ise, üçüncü torbadaki üç takıma rakip olacak.
Birinci torba
AZ Alkmaar
Fenerbahçe
Zorya Luhansk
Antwerp
Sturm Graz
Randers
İkinci torba
Lodogorets / Olympiakos
Malmö / Rangers
Legia / Dinamo Zagreb
Cluj / Young Boys
Sheriff / Red Star
Ferencvaros / Slavia Prag
Üçüncü torba
Kairat / Alashkert
Lincoln / Slovan Bratislava
Omonia / Flora Tallinn
Neftchi / Helsinki
Mura / Zalgiris
Dördüncü torba
Jablonec / Celtic
St. Johnstone / Galatasaray
Anorthosis / Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi’nde playoff turu maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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