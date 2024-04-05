Sarı-lacivertli takımın yaklaşan Süper Kupa maçına ilişkin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabeti son haftalara taşınırken, iki takım arasında Şanlıurfa’da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması da gerilimi tırmandırdı. Fenerbahçe’nin karşılaşmanın yabancı hakemle farklı bir tarihte oynanmasına yönelik talepleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geri çevrilirken, sarı-lacivertli takımın izleyeceği adımlar tartışılmaya başlandı.

Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın haberine göre Fenerbahçe’nin dev maç öncesinde birkaç farklı alternatifi bulunuyor. Maça çıkmama fikrini gelebilecek muhtemel cezalardan ötürü rafa kaldıran Fenerbahçe yönetiminin önündeki en muhtemel seçenek maça dokuz U19 futbolcusu ile çıkmak.

Maç tamamlanmayacak

Futbol müsabaka talimatına göre sahada altı oyuncunun kalması halinde maçın tatil edilmesi nedeniyle üç futbolcusunu sakatlık gerekçesiyle oyuna devam ettiremeyecek olan Fenerbahçe, böylece ileri bir tarihte 3-0 hükmen yenik kabul edilecek ancak Galatasaray da maç sonunda kupa töreni yapamayacak.

Arat’ın aktardığı habere göre U19 oyuncularının hakemi alkışlarla protesto etmesi ve maçın ilerlemesinin önüne geçmesi farklı bir seçenek olarak göze çarpıyor. Öte yandan U19 takımının başlama vuruşunun ardından sahayı terk etmesi de farklı bir seçenek gibi görünürken, son ve en zayıf seçenek ise Fenerbahçe’nin maça hiç çıkmaması olacak ancak bu seçeceğin bir sonraki sezon Türkiye Kupası’ndan ve Süper Kupa’dan men edilmek gibi cezai yaptırımlarından dolayı gerçekleşme olasılığı oldukça zayıf görünüyor