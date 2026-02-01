Fenerbahçe efsanesinin Türk milli takımı için oynayan oğlu İspanyol ekibine resmi imzayı attı

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, altyapı politikasıyla dikkat çeken tarihine bir ilki daha ekledi. Türk futbolunun önemli isimlerinden Tayfun Korkut’un oğlu Efe Korkut, Bask ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayarak kulüp tarihine geçti.

Athletic Bilbao, yalnızca Bask bölgesinde doğan veya Bask kökenli futbolcularla oynama geleneğiyle bilinirken, Efe Korkut’un imzası kulüp adına istisnai ve tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcunun uzun süredir kulübün altyapısında gösterdiği gelişim, bu sözleşmenin önünü açan en önemli etkenlerden biri oldu.

Henüz genç yaşına rağmen disiplinli çalışması ve oyun bilgisiyle teknik heyetin dikkatini çeken Efe Korkut, altyapı kategorilerinde istikrarlı bir performans sergiledi. Athletic Bilbao yönetimi, bu performansın ardından genç oyuncuyu profesyonel kadroya dahil etme kararı aldı.

2028'e kadar imza

Türk futbol kamuoyunda da yakından takip edilen bu gelişme, Tayfun Korkut’un kariyeri nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Avrupa’da önemli tecrübeler edinen Korkut’un oğlu Efe’nin, kariyerine İspanya’da ve böylesine köklü bir kulüpte devam edecek olması dikkat çekiyor.

Kulüp kaynakları, Efe Korkut’un gelişiminin yakından takip edileceğini ve gelecekte A takım planlaması içerisinde değerlendirilebileceğini belirtiyor. Athletic Bilbao’nun genç oyunculara verdiği önem göz önüne alındığında, bu imzanın uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Efe Korkut’un attığı bu imza, hem Athletic Bilbao'nun katı transfer politikasında nadir görülen bir örnek olması hem de Türk futbolu açısından Avrupa’da açılan yeni bir kapı olarak yorumlanıyor.

Annesi Bask kökenli olan ve babası Tayfun Korkut Real Sociedad forması giydiği dönemde San Sebastian'da doğan Efe, alt yaş kategorilerinde Türkiye forması giydi.

Sezona Alman ekibi Stuttgart'ın altyapısında başlayan Efe Stuttgart II ile 16 maça çıkmıştı. Efe'nin Bask ekibiyle imzaladığı sözleşmenin 2028 yılına dek süreceği belirtilirken, kontratın iki senelik uzatma opsiyonu içerdiği öğrenildi.