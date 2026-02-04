Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kante teşekkürü

Fenerbahçe’de N’Golo Kante transferinin resmiyet kazanmasının ardından kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran imzasıyla yayımlanan açıklamada, Fransız yıldızın transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, bu önemli transferin gerçekleşmesinde sağlanan katkılar nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi. Başkan Saran, hem Fenerbahçe’nin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasında verilen desteklerin altını çizdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kante’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçe’mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.”

Açıklamanın sonunda, tecrübeli orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin bu akşam İstanbul’a gelmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Fransız yıldızın kısa süre içerisinde resmi imzayı atarak takıma katılması bekleniyor.