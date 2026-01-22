Fenerbahçe'den ayrılmaya karar veren En Nesyri İtalyan devi Juventus'a transfer olmaya yakın

Juventus’un Youssef En-Nesyri için Türkiye’deki görevi resmen başladı. İtalyan kulübünün sportif direktörü Marco Ottolini, İstanbul’a uçarak Fenerbahçe ile doğrudan temaslara geçti. Torino ekibi, Mateta transferinde yaşanan zorlukların ardından Youssef En‑Nesyri’yi yeni santrfor planlamasında bir numaralı hedef haline getirdi.

Ottolini’nin yalnızca kulüpler arasında değil, rakiplerin önünü kesmek amacıyla oyuncunun menajerleriyle de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Juventus cephesi, transfer sürecini hızlandırarak Aston Villa, Sevilla ve Napoli’nin devreye girmesini engellemek istiyor.

Yirmi dokuz yaşındaki En-Nesyri’nin, dün itibarıyla Fenerbahçe yönetimine ayrılma talebini ilettiği belirtildi. Faslı forvetin bu kararında, İstanbul’da John Duran’ın gerisinde kalması ve daha fazla forma giyerek milli takımıyla Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanma isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.

İlk teklif kiralama üzerine

Juventus’un Fenerbahçe’ye sunduğu ilk teklifin, Haziran ayına kadar ücretli kiralama formülü olduğu aktarıldı. Bu plan, Juventus’a uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan sezonun kalan bölümünde oyuncunun performansını değerlendirme ve ardından olası bir bonservis hamlesi yapma imkânı tanıyor. Fenerbahçe cephesi ise satın alma garantisi içeren bir anlaşmayı tercih ediyor ve En-Nesyri’nin değerini yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde görüyor.

Maaş detayları da masadaki önemli başlıklardan biri. En-Nesyri’nin sezon sonuna kadar olan net 4 milyon euroluk maaşının Juventus tarafından karşılanması planlanıyor. Oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezondan itibaren tam yıl için net 6 milyon euroya çıkacağı da görüşmelerde dile getirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Juventus’un İstanbul’daki bu hızlı hamlesi, En-Nesyri transferinde rakip kulüplerin devreye girmesini önlemeyi ve süreci kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.