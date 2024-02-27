Sarı-lacivertli takım şimdiden çift haneli gol ve asist katkısına ulaşan Polonyalı yıldızın bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe’nin bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için transfer söylentileri sürerken, başarılı oyuncu hakkındaki son iddia Sabah gazetesinden geldi. Habere göre Fenerbahçe yönetimi Leverkusen ve Milan’ın ilgi gösterdiği Szymanski’nin bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi.

Samet Yüksel’in haberinde Szymanski ile bu takımların yanı sıra Arsenal, Manchester United ve Tottenham gibi takımların da ilgilendiği belirtilirken, ilgi gösteren takımlar arttıkça bonservis bedelinin de yükseleceği kaydedildi.

Son yedi maçtır suskun

Fenerbahçe formasıyla oynadığı son yedi karşılaşmada skor katkısı yapamayan Szymanski 40 resmi maça 12 gol ve 14 asist sığdırdı.

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Rusya’nın Dinamo Moskova takımından 9.75 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Szymanski 2027 yılına dek özleşme imzalamıştı. Sezona harika bir başlangıç yapan 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu gösterdiği performansla Polonya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncuları arasına girmiş ve EURO 2024 Elemeleri’nde sekiz maçta şans bulmuştu.