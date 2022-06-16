Fenerbahçe, Bruma'yı transfer ettiğini duyurdu

Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus ile giriş yapacak olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye başladı.

Sarı-lacivertliler, bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Bruma'yı transfer etti.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli, bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin resmî internet sitesi, Bruma transferini şu metin ile duyurdu:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

"Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Bruma ne söyledi?

Transferinin ardından FB TV'ye konuşan kanat oyuncusu, şu yorumu yaptı:

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Hocamızı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı ve disiplinli bir hoca.

"Jorge Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı heyecanla bekliyorum.

"Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Süper Lig'i çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum. Çok büyük bir kulüp. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz."