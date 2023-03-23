Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'un iki devi, millî aradan sonra nisan ayında karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Spor Toto Süper Lig, mart ayının sonunda millî araya girdi.

Uluslararası futbolun ardından nisan ayının başında kaldığı yerden devam edecek olan ligde dev bir maç bizi bekliyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta programını açıkladı.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam oynanacak maçların saatleri, iftar vakitlerine göre düzenlendi ve 20.30 olarak belirlendi.

Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.