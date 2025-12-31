Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın rüya transferi ortaya çıktı!

Barcelona’da yaklaşan kış ve yaz transfer dönemleri öncesinde birçok oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin başında Robert Lewandowski geliyor. Tecrübeli golcü, Barcelona ile olan sözleşmesinin son altı ayına girmiş durumda ve kulüpteki geleceği büyük ölçüde tartışma konusu.

Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih’ten Barcelona’ya transfer olduğundan bu yana sahada önemli katkılar verdi. Ancak 37 yaşına yaklaşan Polonyalı forvet, bu sezon artık düzenli olarak ilk 11’de yer almıyor. Son aylarda artan sakatlık sorunları da Katalan kulübünün yönetimini endişelendiren unsurlar arasında bulunuyor.

Barcelona yönetiminin, Lewandowski’nin olası ayrılığına karşı şimdiden alternatif bir forvet arayışına başladığı belirtiliyor.

Bu süreçte yıldız oyuncu da taliplerini artırmış durumda. Alman basınından BILD’in aktardığı ve MD’nin doğruladığı habere göre, MLS temsilcisi Chicago Fire şu anda Lewandowski için en güçlü aday konumunda. Ancak bu yarışta Fenerbahçe ile Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe’nin, Lewandowski’yi en az bir sezon boyunca hücum hattı için önemli bir opsiyon olarak gördüğü ve ciddi bir maaş teklifine hazır olduğu aktarılıyor. Ancak Suudi Arabistan’dan gelecek olası bir teklifin, maddi açıdan bu rakamların da üzerine çıkabileceği vurgulanıyor.

Lewandowski’nin gelecek sezon Barcelona forması giymeyeceği ihtimali güçlü görünse de, kariyerine hangi ülkede devam edeceği henüz netleşmiş değil. MLS seçeneğine sıcak baktığı konuşulurken, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan’ı da tamamen devre dışı bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyor.

Şu aşamada Polonyalı yıldızın önceliği, sezonun ikinci yarısında Barcelona’da mümkün olan en iyi katkıyı vermek. Formunu ve sağlığını koruyabilmesi halinde, Katalan kulübündeki kariyerini güçlü bir finalle noktalama hedefi taşıdığı ifade ediliyor.