Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Jose Mourinho ile görüştü.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında son üç haftaya girilirken lider Galatasaray’ın dört puan gerisine düşen Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde geri sayım da devam ediyor. Sadettin Saran’ın Ali Koç’un Cuma gününe kadar başkan adaylığını açıklamaması halinde şartlar ne olursa olsun Pazartesi günü başkan adaylığını açıklayacağını ifade etmesiyle gelişen süreçte eski başkanlardan Aziz Yıldırım’ın da kısa süre içerisinde adaylığını duyurması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken mevcut başkan Ali Koç’un da kısa bir süre içerisinde yeniden aday olacağı tahmin edilirken, gelecek sezon Fenerbahçe’yi çalıştıracak isim de taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Daha önce Antonio Conte ile bir görüşme gerçekleştiren Sadettin Saran’ın geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir başka teknik direktörle masaya oturduğu iddiası gündemi sarsarken, yaşanacak gelişmeler öncesinde geri sayıma geçildi.

Maliyeti 15 milyon euro

Ferudun Niğdelioğlu’nun aktardığı bilgiye göre Saran geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile FaceTime aracılığıyla 23 dakikalık bir görüşme gerçekleştirirken, bu görüşmede Portekizli çalıştırıcının şartları soruldu. Mourinho’nun kendisi için 12, ekibi için de 3 milyon euro olmak üzere 15 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu belirtilirken, Saran’ın ardından Ali Koç’un da ünlü teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak Roma’da görev yapan ve adı birçok dev kulüple anılmasına rağmen herhangi bir takımla anlaşmayan Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini açıklamıştı.