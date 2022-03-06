Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftara seslendi: "Oyuncular top almaktan çekiniyor"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın nikahına katılan Ali Koç, törenin ardından Beyaz TV'ye konuştu.

Ne söyledi?

Ali Koç, Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesinde hakem konusundaki temennisini dile getirdi.

"Benim hakemlik müessesiyle ilgili genel düşüncemizi biliyorsunuz. Kişisel olarak yorum yapmadım. TFF'yi arayıp hiç konuşmadım. İnşallah bu maça atanan hakem, hangi şekilde atandıysa bile önemli değil, iyi performans gösterir. İnşallah hakem değil, futbol konuşulur."

"Protesto oyunculara değil, bize yapılmalı"

Ali Koç taraftarlardan oyunculara tepki göstermemelerini istedi.

"Önemli olan Fenerbahçe taraftarının rakibe Kadıköy'de olduklarını hatırlatması. Rakibe baskı kurması. İnşallah diyorum. Çünkü son zamanlarda biraz tersi tablo gözüküyor. Herkes özgürce tepki koyabilir, ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0'ken, 2-1 gerideyken olmamalı.

"Protesto bize yapılmalı. Oyunculara değil. Oyuncularımız ciddi anlamda etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler."

"Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamasını, ıslıklamasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir. Taraftar bu kulübün sahibidir. Ancak bu şekilde davranmamalılar."

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