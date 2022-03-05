Virgil van Dijk, Liverpool ile yakaladığı seriyle Premier Lig tarihine adını yazdırdı

Virgil van Dijk, Premier Lig'de iç sahada oynadığı 60. maçından yenilgisiz ayrıldı ve İngiltere'nin en üst liginde yeni bir rekora imza attı.

Hollandalı, Cumartesi günü West Ham United'a karşı 1-0 galip geldikleri mücadelede 90 dakika süre aldı.

Alınan galibiyet, Virgil van Dijk'ın bireysel kariyerindeki dönüm noktasının yanı sıra Kırmızılar'a lider Manchester City'nin koltuğunu elinden alma fırsatını getirdi.

Ne oldu?

2018'de Southampton'dan transfer olduğundan bu yana Van Dijk, Premier Lig'de Anfield seyircisi önünde yenilgiyi asla tatmadı.

Hollandalı oyuncu, Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu. Van Dijk, Anfield'da oynadığı 60 mücadeleden 52 galibiyet, 8 beraberlik ile çıktı.

Virgil van Dijk, Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu 🔴



■ 52 galibiyet

■ 8 beraberlik

■ 0 mağlubiyet pic.twitter.com/ouCMYOPkgo — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 5, 2022

Premier Lig tarihinde başka hiçbir oyuncu, bir kulüp adına iç sahada çıktığı 60 mücadeleden yenilgisiz ayrılamadı.

İngiltere'nin en üst liginde bir önceki rekor, 1992 yılında Manchester United formasıyla Old Trafford'da 59 maçtan yenilgisiz ayrılan Lee Sharpe'a aitti.

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Liverpool, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını haftalar geçtikçe eritiyor.

Son yeni maçından galibiyetle ayrılan Jürgen Klopp'un öğrencileri lidere yalnızca 3 puan uzaklıkta.

Manchester City ise Pazar günü Manchester United ile karşılaşacak.

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