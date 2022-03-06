Meksika Ligi'ndeki Queretaro-Atlas maçı, taraftar olayları nedeniyle yarıda kaldı; ağır yaralılar var

Cumartesi günü Queretaro ile Atlas arasındaki Meksika Liga MX maçı, taraftarların karıştığı şiddetli bir arbedenin ardından durduruldu.

Taraftarlar tribünlerde ve sahada kavga etti. Birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü. Stadyumda şiddet patlak verince maç ikinci yarının ortasında iptal edildi.

Sosyal medyada bu sahneleri gösteren çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı ve Liga MX birkaç taraftarın hastaneye nakledildiğini doğruladı.

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Ne söylendi?

Liga MX başkanı Mikel Arriola, Twitter'da "Queretaro'daki Corregidora Stadyumu'nda yaşananlar kabul edilemez. Çok talihsiz bir şiddet olayı" dedi.

"Stadyumun güvenliğinden sorumlu olanlar ibretlik bir şekilde cezalandırılacaktır. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliğimizdir!

"Güvenliğin korunması için maça devam edilmeyecektir."

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Liga MX yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Lig, Queretaro ile Atlas arasında tribünlerde, sahada ve stadyumun dışında neler olduğu hakkında derinlemesine bir soruşturma başlattı.

"Corregidora Stadyumu'ndaki şiddet eylemleriyle ilgili suç duyuruları da yapılacak.

"Liga MX komiseri ve Queretaro yetkililerinin raporları, yaralıların ambulansla yakındaki hastanelere nakledildiğini ve sağlık durumlarına ilişkin resmi raporun beklendiğini gösteriyor.

Queretaro-Atlas maçı, teyit edilecek bir tarih ve saatte yeniden planlanacak."

Meksika'nın Queretaro eyaletinin valisi Mauricio Kuri, Twitter'dan bir açıklama yayımladı:

"Corregidora Stadyumu'nda bugün yaşanan şiddeti şiddetle kınıyorum."

"Kulübün sahibi olan şirketin gerçeklere cevap vermesi gerek. Ben kanunun tüm sonuçlarıyla birlikte uygulanması talimatını verdim. Queretaro'da cezasız kalmak yoktur"

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