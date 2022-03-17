Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşını görünce, "Aferin Ferdi" derken Arda Güler de o anlara gülerek eşlik etti.

Fenerbahçe, düzenlediği imza töreninin ardından genç oyuncuları ile sözleşme uzattı.

Törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin kendilerini uzun yıllar Fenerbahçe'ye bağlayacak olan imzaları attı.

Ali Koç ne yaptı?

İmzaların atılmasının ardından törende ilginç anlar yaşandı. Ali Koç tanımadığı bir kadına, "Sen kimsin?" diye sordu.

Kadın, "Ferdi" diye yanıt verirken Ali Koç "Girlfriend" (Kız arkadaşı mı?) dedi. "Evet" cevabını almasının ardından Fenerbahçe Başkanı, "Aferin Ferdi" sözleriyle genç oyuncuyu övdü.

O anlara Arda Güler de kahkahalarıyla eşlik etti.

ali koç: sen kimsin?

kız: ferdi

ali koç: girlfriend? aferin ferdi hahaha pic.twitter.com/YuwY8eRUBD — Joshua (alvarotuncay kapandı) (@vuranonnumara) March 17, 2022

Ferdi Kadıoğlu için Vitor Pereira'ya teşekkür

Bu sezon Fenerbahçe adına iyi performans gösteren oyuncuların başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkında Ali Koç, sözleşme uzatma konusunda çok mutlu olduğunu söyledi:

"Sözleşme uzattığımız için çok mutluyuz. Ferdi Kadıoğlu, İsviçre çakısı gibi... Nereye koysan oynuyor."

"İlk sezon U19'la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Ferdi'den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı seçti."

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