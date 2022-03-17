Galatasaray karşısında Barcelona'nın ilk golünü atan Pedri, o anları hatırlamadığını söylerken NEF Stadyumu'ndaki atmosfere dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Katalan devine 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

NEF Stadyumu'nda oynanan maçtaki atmosfer, Barça'nın ilk golünü atan 19 yaşındaki yeteneğin de dikkatinden kaçmadı.

Pedri ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından Movistar+'a konuşan Pedri şunları söyledi:

"Golü hatırlamıyorum. Tekrarını izlemem lazım. Sahada işler kendiliğinden gelişiyor. İki oyuncu yanımdan geçti, ben de çerçeveyi bulana kadar bir numara yaptım"

"Hiç bu kadar baskı yapan bir stadyumda maç oynamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir atmosfer deneyimledim. Bu çılgıncaydı! Böyle bir atmosferde erken geri dönmek çok önemliydi"

Xavi, Pedri hakkında ne düşünüyor?

Barcelona'nın genç oyuncusu takımındaki performansıyla herkesin alkışını topluyor.

Katalan devinin teknik patronu, Pedri'yi geçtiğimiz günlerde 'Iniesta'ya benzetti.

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu hakkında konuşan Xavi, "Oyunu böyle anlıyor, iki ceza sahası arasında nasıl gidiyor, forvetlerin arkasına nasıl geçiyor, bakın. Bana Andres Iniesta'yı hatırlatıyor" dedi.

"O harika. Ben böyle yetenek görmedim."

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