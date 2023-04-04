Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi.

Fenerbahçe'de 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarların büyük bir çoğunluğunun beklentisi Jorge Jesus ile yolların ayrılmasıydı, ancak Ali Koç şimdilik 'devam' kararı alındığını belli etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, salı akşamki antrenmanı ziyaret ederek Jesus ve ekibiyle bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe'nin resmî Twitter hesabı bu fotoğrafları iftar vaktinde paylaşırken taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, şoke edici Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yüzünü Ziraat Türkiye Kupası'na dönecek. Jorge Jesus'un öğrencileri, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında perşembe akşamı Kayserispor ile karşılaşacak.

Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Kulübün salı akşamı yaptığı paylaşım, istifaya davet edilen Ali Koç yönetiminin hem kendisi hem de Jorge Jesus için 'devam' kararı aldığını belli ediyor.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı kupa maçında tribünlerden bir kez daha 'istifa' sloganları duyulabilir.