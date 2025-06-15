Fenerbahçe, Barcelona ve Arsenal'in 36 yaşındaki eski yıldızını transfer etmek istiyor

Udinese’de mutsuz olan Alexis Sanchez'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

Şilili yıldız Alexis Sanchez’in geleceğiyle ilgili Avrupa’dan gelen haberler dikkat çekiyor.

Son olarak Udinese forması giyen ve ikinci Udinese döneminde yeterince anlaşılmadığını dile getiren tecrübeli oyuncunun, yeni bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor. Sanchez’in bu sözleri İstanbul’da özel işleri dolayısıyla bulunduğu sırada sarf etmesi, Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’nin, Alexis Sanchez’i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak Sarı-Lacivertliler sadece Sanchez’le ilgilenmiyor. Mourinho’nun, uluslararası deneyime sahip isimleri kapsayan bir transfer listesi üzerinde çalıştığı ve bu listede Neymar gibi daha yüksek profilli oyuncuların da bulunduğu bildiriliyor.

Henüz Sanchez için resmi bir teklif yapılmış değil. Fenerbahçe’nin ilgisinin şu aşamada sadece bir gözlem ve değerlendirme sürecinde olduğu ifade ediliyor.

River Plate somut adım attı

Alexis Sanchez ile ilgilenen kulüplerden biri de Arjantin devi River Plate. Arjantin kulübü, oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçerek Buenos Aires’te futbol kariyerini geleneksel ve sevgi dolu bir ortamda sonlandırma teklifinde bulundu. Bu teklifin, rekabetçi ama aynı zamanda duygusal bir final isteyen Sanchez için cazip bir seçenek olduğu ifade ediliyor.

Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için Udinese ile mevcut sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor. Bu nedenle, River Plate'in kulüp sahibi Gino Pozzo ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

36 yaşındaki Alexis Sanchez, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor ve son aylarda eksikliğini hissettiği düzenli forma şansını yeniden yakalama niyetinde. Udinese’de istediği istikrarı bulamayan yıldız oyuncunun, bu yaz transfer döneminde yeni bir kulüp arayışına yönelmesi bekleniyor.