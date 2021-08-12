Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi bu akşam oynanan maçlarla belli oldu.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında sezonu Finlandiya’nın HJK Helsinki takımı karşısında açacak.

Üçüncü eleme turunda Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımıyla karşılaşan HJK Helsinki, deplasmanda 0-0 sona eren ilk maçın ardından evindeki rövanşı 3-0 kazanarak tur atladı.

Finlandiya Ligi’nde 15 maçın ardından 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 38 puanla ilk sırada yer alan Helsinki, en yakın takipçisi KuPS’a 9 puan fark atmış durumda.

Veikkausliiga’da geçen sezonu zirvede tamamlayan HJK Helsinki, son 12 sezonun dokuzunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki kez Beşiktaş'la karşılaştı

Avrupa Ligi’nde 10 kez boy gösteren HJK Helsinki yalnızca bir kez, 2014/15 sezonunda grup aşamasına kalabildi.

HJK Helsinki tarihinde bir kez de Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti. 1998/99 sezonunda PSV, Kaiserslautern ve Benfica ile aynı grupta yer alan Finliler, grubu son sırada bitirmişti.

Finlandiya temsilcisi geçmişte Türk takımlarıyla iki kez karşılaştı. HJK Helsinki, 1994/95 Kupa Galipleri Kupası birinci turunda ve 2010/11 Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş’a rakip olmuştu. İki eşleşmede de gülen taraf olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde HJK Helsinki’yi 2-0 ve 4-0’lık skorlarla devirmişti.

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