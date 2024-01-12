Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için Madrid'de

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, milli takımın başarılı stoperini kadrosuna katmak istiyor.

Leonardo Bonucci transferini resmen açıklayan ve Rade Krunic’i e İstanbul’a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası daha geldi. Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertli takımın yöneticisi Selahattin Baki, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün transferi için Madrid’e hareket etti.

Bu sezon transfer olduğu Atletico’da fazla süre alamayan ve EURO 2024 öncesinde oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Çağlar’ın Fenerbahçe’ye gelmek için istekli olduğu kaydedilirken, bu transfer için geri sayıma geçildi.

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Atletico'da formayı kapamadı

Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda dokuz maça çıkan Çağlar bu karşılaşmaların sadece ikisine ilk 11’de başlamıştı.

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig’de oynamadan Bundesliga ekibi Freiburg’a transfer olan Çağlar, 2018 yazında 21 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye transfer olmuştu. Bir dönem Premier Lig’in en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen 27 yaşındaki deneyimli oyuncu A Milli Takım formasını da 55 kez giydi.