Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'le alakalı flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'i uzun süre kulübe bağlamak için var gücüyle uğraşmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, geçen sene mart ayında Arda ile üç yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak genç oyuncu o dönemde 17 yaşında olduğu için, kontratın süresi daha fazla olmadı.

Yıldız orta saha, 25 Şubat’ta 18 yaşına girdi ve artık daha uzun vadeli kontrat yapabilmenin yolu açıldı.

İddialar neler?

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Arda'ya yeni kontrat imzalatmak için kolları sıvadı. Kulüp, iyi ilişki içerisinde olduğu Arda ve ailesiyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kanarya, 18 yaşındaki futbolcuyla bu kez beş senelik bir sözleşme imzalamak istiyor. Yönetimin bir hedefi de serbest kalma maddesini güncellemek olacak.

Şu anki kontratta, bir sezon bin 500 dakikanın altında süre alması halinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler bunu kaldırıp, Arda ve ailesiyle ortak belirlenecek ve şarta bağlı olmayan bir serbest kalma bedeli belirlemek istiyor.

Yönetim; PSG, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldız futbolcu için sözleşmeye en az 30 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi koymayı planlıyor.